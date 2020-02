Düsseldorf (dpa/lnw) - Gastwirte und Hoteliers in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz der Branche stieg 2019 um 3,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Preiseffekte (real) blieb den vorläufigen Zahlen zufolge ein Plus von 1,0 Prozent.

Von dpa