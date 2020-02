Baumgart vor FCB-Spiel: Kriegen im Normalfall «blaues Auge»

Paderborn (dpa) - Paderborns Trainer Steffen Baumgart macht sich vor dem Auswärtsspiel des Tabellenletzten beim Spitzenreiter FC Bayern München keine Illusionen. «Es muss viel für uns laufen, wenn wir einen Punkt holen wollen», sagte der 48-Jährige am Mittwoch in Paderborn. «Wenn's normal läuft, kriegen wir ein blaues Auge.» Die Bayern hätten in letzter Zeit zu alter Stärke zurückgefunden, sagte Baumgart. «Wenn die ins Rollen kommen, kann es ein Erlebnis werden.»

Von dpa