Schalkes Serdar nach wie vor nicht im Mannschaftstraining

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Nationalspieler Suat Serdar muss sich mit seinem Comeback beim Bundesligisten FC Schalke 04 noch gedulden. Der Mittelfeldspieler konnte auch am Mittwoch nur Sprintübungen in der Halle absolvieren, aber noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Der 22-Jährige leidet seit dem 0:0 Ende Januar bei Hertha BSC an Sprunggelenksproblemen. Die seit einem Monat in der Liga sieglosen Schalker spielen am Samstagabend gegen RB Leipzig (18.30 Uhr).

Von dpa