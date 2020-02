Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Betrag von Rentner

Köln (dpa/lnw) - Falsche Polizisten haben einen Rentner in Köln dazu gebracht, immer wieder hohe Bargeldbeträge in Plastiktüten an zuvor benannten Orten zu platzieren. Die Täter hätten den 85-Jährigen davon überzeugt, dass Kriminelle Zugriff auf seine Bankkonten hätten. Davor müsse er sich schützen. Er sollte das Geld deshalb abheben und es an mehreren Tagen unter Autos oder in Mülleimern verstecken, die die falschen Polizisten ihm nannten. Nachdem er auf diese Weise schon einen fünfstelligen Betrag verloren hatte, wurde der 85-Jährige misstrauisch. Die Ermittler hoffen laut Mitteilung vom Mittwoch auf Hinweise von Zeugen.

Von dpa