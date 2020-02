Prozess: Weiterer angeklagter Wachmann freigesprochen

Siegen (dpa/lnw) - Im Prozess um misshandelte Flüchtlinge in einer Notunterkunft in Burbach hat das Landgericht Siegen einen weiteren Angeklagten freigesprochen. Dem Wachdienstmitarbeiter war ein Tatbeteilgung bei zwei Freiheitsberaubungen und bei einer Körperverletzung vorgeworfen worden. Der Mann habe die Vorwürfe abgestritten, eine Tatbeteiligung habe ihm nicht nachgewiesen werden können, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Es handele sich um den sechsten Freispruch in dem seit gut 15 Monaten laufenden Verfahren mit ursprünglich 38 Angeklagten.

Von dpa