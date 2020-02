Zahlendreher: Jobcenter wollte 10 Billionen Euro überweisen

Frechen (dpa/lnw) - Diese Summe hätte das Schulkonto wohl gesprengt: Wegen eines bislang ungeklärten Zahlenfehlers wollte das Jobcenter in Frechen einer Schule aus dem Rhein-Erft-Kreis 10 Billionen Euro überweisen. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg stoppte die enorme Überweisung aber, wie der Frechener Jobcenter-Geschäftsführer Herbert Botz am Mittwoch berichtete.

Von dpa