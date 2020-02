Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen plant verstärkte Verkehrskontrollen in den Karnevalstagen. «Wer sich betrunken ans Steuer setzt, spielt mit seinem und mit dem Leben anderer Menschen», teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Von dpa