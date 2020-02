Trotz Krise: Kölner Haie wünschen «tolle Tage»

Köln (dpa) - Krise ist Krise und Karneval ist Karneval. Die Kölner Haie lassen sich trotz der tristen sportlichen Situation in der Deutschen Eishockey Liga den Spaß nicht nehmen. Per Twitter sendete der DEL-Krisenclub am Altweibertag zum Start des Karneval-Höhepunktes närrische Grüße in die Welt. «Die Haie wünschen allen Jecken tolle Tage», twitterte der Club aus der Karnevalshochburg am Donnerstag und schrieb trotz zuletzt 16 Niederlagen in Serie gar: «Wir wünschen allen Haie-Fans viel Spaß beim Fastelovend». Erste Reaktionen im Netz kommentierten den Tweet mit «Sarkasmus».

Von dpa