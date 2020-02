Für gut die Hälfte der Deutschen ist Karneval ein Kulturgut

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland (57,9 Prozent) sehen Karneval laut einer Umfrage als Kulturgut. Allerdings sehen 34,3 Prozent der Befragten die tollen Tage dagegen nicht als Kulturgut, wie aus einer vom Deutschen Kulturrat in Auftrag gegebenen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey hervorgeht. «Die Ergebnisse machen deutlich, dass noch einiges für die breite kulturelle Anerkennung von Fasching, Fastnacht und Karneval zu tun ist», teilte der Deutsche Kulturrat am Donnerstag mit.

Von dpa