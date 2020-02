Bei Gartenarbeiten: Mann stößt mit Spaten auf Blindgänger

Velbert (dpa/lnw) - Bei Gartenarbeiten ist ein Mann in Velbert mit seinem Spaten auf einen Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg gestoßen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, handelte es sich um eine 30 bis 50 Zentimeter große Stabbrandbombe, wie sie von Fliegern der britischen Royal Air Force abgeworfen wurden. Vermutlich stamme sie aus einer Bombardierung Velberts im Juni 1944, so die Polizei.

Von dpa