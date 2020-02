Brandt-Comeback rückt näher: BVB will Revanche in Bremen

Dortmund (dpa) - Julian Brandt steht vor einer Rückkehr in den Kader von Borussia Dortmund. Der Fußball-Nationalspieler absolvierte am Donnerstag erste Laufeinheiten nach seinem Außenbandteilriss im Sprunggelenk, den er sich vor knapp zwei Wochen beim 3:4 seines Teams in Leverkusen zugezogen hatte. Ob der 23-Jährige bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Werder Bremen zum Aufgebot gehört, will BVB-Trainer Lucien Favre kurzfristig entscheiden. «Er könnte mit nach Bremen fahren. Wir werden es morgen sehen und dürfen nicht vergessen, dass er etwas länger gefehlt hat», sagte Favre am Donnerstag.