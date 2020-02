Schwerer Busunfall: Ursache womöglich technischer Defekt

Hilden (dpa/lnw) - Der schwere Busunfall in Hilden vom Mittwoch mit mehreren Verletzten ist möglicherweise durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, deuten Aussagen des Busfahrers und weiterer Zeugen darauf hin, dass sich der Linienbus vor dem Unfall nicht mehr lenken und bremsen ließ. Das Fahrzeug hatte sich in einem Baum am Straßenrand verkeilt, zwei Jugendliche (16 und 17) waren verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 53 Jahre alte Busfahrer und ein elfjähriges Mädchen erlitten einen Schock. Der Sachschaden wird auf mehr als 100 000 Euro geschätzt. Der 50 Jahre alte Baum musste gefällt werden.

