BVB-Geschäftsführer Watzke verurteilt Gewalttat von Hanau

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat mit Bestürzung auf die Gewalttat von Hanau reagiert. «Die Taten in Halle und jetzt in Hanau sind schrecklich. Die deutsche Gesellschaft muss alles dafür tun, um Rassismus und Antisemitismus klar zu bekämpfen. Wir werden unseren Teil beitragen», kommentierte der Chef des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag via Twitter.

Von dpa