SC Paderborn baut Benteler-Arena in zwei Abschnitten um

Paderborn (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Paderborn modernisiert die Benteler-Arena bis 2021 in zwei Bau-Abschnitten. Dadurch sollen mehr Sitzplätze und größerer Komfort geschaffen werden, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Erstmals sollen in der Heimstätte des Aufsteigers auch fünf Logen entstehen. Insgesamt bleibt die Zuschauerzahl bei 15 000 Besuchern. Der Spielbetrieb soll durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden. «Zukünftig wird es in unserem Stadion 8000 Sitzplätze und 7000 Stehplätze geben», sagte Paderborns Geschäftsführer Martin Hornberger.

Von dpa