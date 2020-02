Nach Anschlag in Hanau: NRW verzichtet auf Karnevalsempfänge

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Karnevalsveranstaltungen in den Landesvertretungen in Berlin und Brüssel nach dem Anschlag im hessischen Hanau abgesagt. Das gab NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag bekannt.