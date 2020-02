Frau stürzt in Köln-Ehrenfeld ins Gleis: Tot

Köln (dpa/lnw) - Eine Frau ist am Donnerstagabend am Bahnhof Köln-Ehrenfeld unter unklaren Umständen ins Gleis gestürzt und von einem Zug überrollt worden. Die Frau sei dabei getötet worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln. Zeugenaussagen zufolge gab es zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen. «Wir gehen derzeit von einem Unfall aus», sagte die Sprecherin. Die Kriminalpolizei sei für die weiteren Ermittlungen hinzugezogen worden. Die Frau werde obduziert, dabei solle auch geklärt werden, ob sie unter Alkoholeinfluss stand.