Im Fall des unter Terrorverdacht stehenden Polizeibeamten Thorsten W. aus Hamm hat Polizeipräsident Erich Sievert Fehler eingeräumt. Auf einer Pressekonferenz am Freitag bedauerte Sievert, dass Hinweisen auf eine mögliche extremistische Gesinnung nicht konsequent nachgegangen worden sei. „Das darf sich nicht wiederholen“, forderte der Hammer Polizeipräsident.

Der Beschuldigte war am 14. Februar im Rahmen eines in mehreren Bundesländern durchgeführten Schlags gegen ein rechtes Terrornetzwerk festgenommen worden. Sievert bestätigte, dass der Beschuldigte bei seinen Verwaltungsaufgaben mit dem Bereich waffenrechtliche Erlaubnisse befasst war. Erste Überprüfungen hätten ergeben, dass Thorsten W., der selbst in Besitz einen kleinen Waffenscheins sei, keine Genehmigungen ausgestellt habe. Allerdings müssten dazu insgesamt 4000 Aktenvorgänge überprüft werden.

Siebert bekannte, dass es versäumt worden sei, den einzelnen Hinweisen aus dem privaten Umfeld nachzugehen und zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. In zwei weiteren Verdachtsfällen auf extremistische Gesinnung bei Polizeibeamten der Behörde hat die Staatsanwaltschaft Dortmund die Ermittlungen übernommen, teilte Sievert weiter mit, die noch andauerten.

Der Generalbundesanwalt hat inzwischen Haftbefehl gegen alle zwölf Beschuldigte erlassen.