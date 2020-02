Köln (dpa) - Moderatorin Katja Burkard (54) lässt sich von einem schmerzhaften Skiunfall nicht ausbremsen. Ihr Mittagsjournal «Punkt 12» auf RTL will sie trotz eines Schulterbruchs moderieren - mit Armschlinge. Das teilte ein Sendersprecher am Freitag in Köln mit. Die erste Sendung mit dem ungewohnten Outfit laufe am Montag.

Von dpa