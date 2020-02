«Glücklicherweise ist nichts kaputt», berichtete Bosz nach einer MRT-Untersuchung am Freitag: «Das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir schmerzabhängig schauen, wie es geht am Wochenende.» Volland hatte sich die Blessur kurz vor Ende des Spiels zugezogen. Er wurde während der Nachspielzeit am Spielfeld behandelt und humpelte dann von zwei Sanitätern gestützt in die Kabine.

Außenstürmer Karim Bellarabi, der gegen Porto kurzfristig wegen einer Erkältung ausgefallen war, kehrte am Freitag ebenso ins Training zurück wie überraschend auch Moussa Diaby. Der Franzose war am Donnerstag nach Paris gereist, weil die Geburt seines Kindes bevorstand, kehrte aber noch nicht als Vater zurück. «Moussa muss noch ein bisschen warten», sagte Bosz am Freitagmorgen: «Es kann aber jederzeit sein, dass er wieder nach Paris muss. Aktuell ist seine Frau zu Hause.»