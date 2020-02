Köln (dpa) - Ohne Stürmer Anthony Modeste muss der 1. FC Köln im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) in Berlin antreten. «Toni ist noch nicht so weit, er ist in Berlin nicht dabei», sagte Trainer Markus Gisdol der «Bild»-Zeitung. Modeste leidet an Adduktorenproblemen.

Von dpa