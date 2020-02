Eurojackpot: 90-Millionen-Euro-Gewinner weiter nicht bekannt

Münster (dpa/lnw) - Zwei Wochen nach seinem 90-Millionen-Eurojackpot-Gewinn hat sich der Tipper auch weiterhin nicht gemeldet. «Der Gewinner macht es sehr spannend. Wir warten weiter geduldig», sagte ein Sprecher von Westlotto am Freitag in Münster. Ob es sich um einen einzelnen neuen Multimillionär handele oder ob eine Tippgemeinschaft ins Schwarze getroffen habe, sei ebenfalls noch nicht bekannt. Der Eurojackpot war am 7. Februar geknackt worden - nach einem Spieleinsatz von 18,50 Euro, wie aus der Spielquittung von 4. Februar hervorgeht.

Von dpa