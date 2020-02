Hürtgenwald (dpa/lnw) - Ein 78-Jähriger ist nach einem zunächst unspektakulär wirkenden Auffahrunfall ums Leben gekommen - die Todesursache ist unklar. Wie die Dürener Polizei am Freitag berichtete, sei ein 29-jähriger Autofahrer in Hürtgenwald dem vorausfahrenden Pkw des Seniors am Donnerstag nach einer Unachtsamkeit aufgefahren.

Von dpa