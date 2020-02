Identität der Toten des Unfalls in Ochtrup geklärt: Ehepaar

Ochtrup (dpa/lnw) - Nach einem schweren Autounfall im münsterländischen Ochtrup ist die Identität der beiden Verstorbenen geklärt. Es handelt sich um einen 72 Jahre alten Autofahrer und seine 69-jährige Ehefrau, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto der beiden war am Freitagnachmittag auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Die Insassen des Autos starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle, der 34 Jahre alte Fahrer des Lastwagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von dpa