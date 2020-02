Ein Toter nach Dachstuhlbrand in Kamen

Kamen (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Haus in Kamen im Kreis Unna hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Der Leichnam sei im weitgehend zerstörten Dachstuhl des Hauses entdeckt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Der Brand war den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Um wen es sich bei dem Toten genau handelt, musste nach Angaben der Polizei zunächst noch geklärt werden. Man habe ihn in der Dachgeschosswohnung gefunden. Zwei andere Bewohner des Hauses hätten das Gebäude unverletzt verlassen können.

Von dpa