Geburtstagsfeier in Netphen endet in Schlägerei

Netphen (dpa/lnw) - Eine Auseinandersetzung nach einer Geburtstagsfeier hat am frühen Samstagmorgen einen Polizeieinsatz in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, waren offenbar bereits auf der Feier zwei Gruppen darüber in Streit geraten, wer eingeladen war und wer nicht. Nach der Feier seien die Gruppen dann auf der Straße wieder aufeinandergetroffen und erneut aneinandergeraten.