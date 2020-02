Schull- un Veedelszöch in Köln wollen dem Wetter trotzen

Die Jecken sind los! Am Sonntag startet der erste Karnevalsumzug in Köln. Im Vordergrund stehen die selbst kreierten Kostüme der meist jungen Teilnehmer. Wegen des erwartet stürmischen Wetters müssen sie in diesem Jahr schon früher losziehen.