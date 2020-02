Sechs Verletzte bei Unfall auf A2 in Ostwestfalen

Vlotho (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 sind nahe Vlotho in Ostwestfalen sechs Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein 36-Jähriger am Samstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und krachte in das Auto eines 38-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten mit voller Wucht gegen die Leitplanken. Alle fünf Insassen im Auto des 38-Jährigen - darunter die sieben und zwölf Jahre alten Kinder - wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Verursacher war in seinem Wagen eingeklemmt und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Von dpa