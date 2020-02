Höhner-Sänger Krautmacher trinkt im Karneval keinen Alkohol

Nach eigenen Angaben hat die legendäre Stimmungsband in der Karnevalszeit pro Abend zwischen fünf und sechs Auftritte - an Weiberfastnacht in diesem Jahr waren es sogar zehn. Am Rosenmontag will sich Krautmacher dann selbst ins Getümmel stürzen. «Am Rosenmontag sind wir mittendrin, kostümiert, damit uns niemand erkennt.»

Zu den großen Hits der Höhner gehört etwa «Die Karawane zieht weiter... dä Sultan hät Doosch!» - auf Hochdeutsch: Die Karawane zieht weiter... der Sultan hat Durst.