Nach Fadenkreuz-Plakat: DFB-Kontrollausschuss ermittelt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Fadenkreuz-Plakat gegen Dietmar Hopp in Mönchengladbach wird der DFB-Kontrollausschuss ein Ermittlungsverfahren einleiten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag in Frankfurt/Main mit. Dabei werde Borussia Mönchengladbach zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Beleidigungen und Schmähungen gegen Hoffenheims Mehrheitseigner und Mäzen hatten am Samstag fast zum Abbruch der Bundesliga-Partie der TSG bei Borussia Mönchengladbach (1:1) geführt.

Von dpa