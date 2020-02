Bochum (dpa/lnw) - Leiche oder Lehrobjekt? Polizisten haben in Herne ein menschliches Skelett gefunden - glücklicherweise kein echtes. Der vermeintliche Gruselfund wurde in der Nähe einer Gesamtschule entdeckt, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Vermutlich handele es sich um ein Modell, wie es im Bio-Unterricht zum Einsatz komme.

Von dpa