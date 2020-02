Köln (dpa/lnw) - In Köln hat sich am Montag der größte deutsche Karnevalszug in Bewegung gesetzt. Der Rosenmontagszug mit 12 000 Teilnehmern und 300 Pferden war mit 300 Tonnen Süßigkeiten beladen, darunter allein 700 000 Schokoladentafeln.

Von dpa