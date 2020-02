Unfallopfer versorgt, dann Fahrerflucht

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Unmittelbare Hilfestellung und eine Fahrt ins Krankenhaus haben einen 50-jährigen Unfallfahrer nicht vor einer Anzeige bewahrt. Wie die Polizei am Montag berichtete, soll der Mann am Samstag beim Ausparken eine 83-Jährige Frau auf einem Parkplatz erfasst haben. Anschließend habe er die schwer verletzte Seniorin in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei habe der 50-Jährige angegeben, nicht gewusst zu haben, dass er die Beamten einschalten musste. Erst eine Ärztin habe später die Polizei benachrichtigt. Gegen den 50-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet.

Von dpa