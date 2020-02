Jacques Tilly zum Hanau-Wagen: «Es sind viele Täter»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bildhauer Jacques Tilly will mit seinem Hanau-Wagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug die Mitverantwortung von Hetzern in Politik und sozialen Netzwerken für den mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag anprangern. «Es sind viele Täter», sagte Tilly dazu am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist nicht nur einer, der geschossen hat. Diejenigen, die die Tat mental mit vorbereitet haben, tragen auch Verantwortung». Der Wagen stellt Rassismus als Pistole dar, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: «Aus Worten werden Taten!»

Von dpa