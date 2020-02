Missglückter Parkversuch: Betrunkener fährt Streifenwagen an

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Führerschein hat bei einer Polizeikontrolle den Streifenwagen der Beamten angefahren. Aufgefallen sei der 32-jährige Gladbecker, als er mit durchdrehenden Reifen in Gelsenkirchen auf die Beamten zuvor, die eigentlich in einem anderen Einsatz tätig waren. Das berichtete die Polizei am Montag. Nach Aufforderung der Beamten habe der Tatverdächtige versucht, hinter dem Streifenwagen zu parken - das misslang. Einige erfolglose Bremsversuche später, sei der 32-Jährige auf das Dienstfahrzeug aufgefahren, erklärte die Polizei. Der Wagen wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Samstag leicht beschädigt.

Von dpa