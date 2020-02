Frau tot in Wohnung gefunden: Ehemann festgenommen

Dortmund (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer toten 30-Jährigen in einer Dortmunder Wohnung hat die Polizei den Ehemann der Frau festgenommen. Der 41-Jährige stehe unter dem dringenden Verdacht, seine Frau getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Leiche war demnach am frühen Montagmorgen entdeckt worden. «Aufgrund der Auffindesituation und der ersten Ermittlungsergebnisse besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts», erklärte die Ermittler. Der Ehemann aus dem Irak habe selbst den Notruf gewählt. Die genaue Todesursache seiner Frau, die ebenfalls aus dem Irak stammt, soll mit einer Obduktion am Dienstag geklärt werden. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.