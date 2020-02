Hängebauchschwein läuft durch Altena: Polizei sammelt es ein

Altena (dpa/lnw) - Ein ausgebüchstes Hängebauchschwein ist am Montag durch Altena spaziert und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Passantin bemerkte das freilaufende Schweinchen, alarmierte die Polizei und packte sich das Tier. Sie hielt es geduldig in Schach, bis Beamte es entgegennahmen und in einen Streifenwagen verfrachteten. Das Haustier höre auf den Namen «Ursel» und sei nicht weit gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis. Die erleichterte Besitzerin habe am Ende der Aktion buchstäblich wieder «Schwein gehabt».

Von dpa