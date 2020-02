Evonik reduziert Beteiligung an Borussia Dortmund

Im Jahr 2014 war der Essener BVB-Hauptsponsor im Zuge einer Vertragsverlängerung bei den Borussen in größeren Umfang eingestiegen. In der vergangenen Woche kündigte Dortmund nun an, bald über zwei Trikotsponsoren zu verfügen. So wird neben dem MDax-Konzern Evonik das Telekommunikationsunternehmen 1&1 ab der Saison 2020/21 auf der Brust der BVB-Profis auftauchen. Die Dortmund-Spieler werden künftig lediglich in internationalen Pokalwettbewerben, Freundschaftsspielen im Ausland und im DFB-Pokal mit dem Evonik-Schriftzug auf der Brust auflaufen. In der Bundesliga wird es 1&1 sein.