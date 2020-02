Zahl der Verkehrstoten sinkt in NRW auf Rekordtief

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Toten bei Verkehrsunfällen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. 458 Menschen starben - 32 weniger als im Vorjahr und so wenige wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 1953, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Im Vorjahr war die Zahl gestiegen. 2018 kamen 490 Menschen ums Leben. Die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt stieg auf 679 300 an.

Von dpa