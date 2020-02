Keller: Fadenkreuz-Plakat ist versteckte Morddrohung

Mönchengladbach (dpa) - DFB-Präsident Fritz Keller hat das Fadenkreuz-Plakat beim Bundesligaspiel zuletzt in Mönchengladbach scharf verurteilt. «Das mit diesem Fadenkreuz ist meines Erachtens eine versteckte Morddrohung. Das geht auf keinen Fall», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes der «Bild» am Dienstag. «Wenn wir das sehen und den Vorfall in Hanau – wissen wir, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt. Hass hat aber nichts, auch gar nichts im Stadion zu suchen», sagte Keller auch mit Blick auf den rechtsextremistischen Terroranschlag vergangene Woche in Hanau.

Von dpa