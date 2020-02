Laschet will Wähler aus der Mitte an die CDU binden

Berlin (dpa) - Der Kandidat um den CDU-Vorsitz, Armin Laschet, will im Umgang mit der AfD einen anderen Ansatz wählen als sein wahrscheinlicher Mitbewerber Friedrich Merz. «Er hat immer sehr stark gesagt, er will die AfD halbieren», sagte Laschet am Dienstag in Berlin. «Das ist natürlich ein wünschenswertes Ziel. (...) Aber der Wettbewerb findet auch in die Mitte hinein statt.» Bei der Hamburg-Wahl habe die CDU Stimmen vor allem an die SPD und die Grünen verloren. Für die CDU sei es wichtig, dass sie diese Wähler an sich binde. Laschet hat am Dienstag seine Vorsitz-Bewerbung erklärt, mit Unterstützung von Gesundheitsminister Jens Spahn.

Von dpa