Birke fällt auf fahrendes Familien-Auto mit Kindern

Hürth (dpa/lnw) - In Hürth bei Köln ist ein Baum auf ein fahrendes Auto einer Familie mit Kindern gestürzt und hat drei Insassen verletzt. Die etwa neun Meter hohe Birke sei am Sonntag offenbar durch das stürmische Wetter entwurzelt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie landete auf dem Autodach eines 29-jährigen Autofahrers, der gerade mit seiner Familie unterwegs war. Der Fahrer, seine 28 Jahre alte Ehefrau und die sechsjährige Tochter der beiden wurden demnach leicht verletzt. Zwei weitere Töchter im Alter von drei Jahren und sechs Monaten blieben unverletzt, zur Sicherheit wurde aber laut Polizeiangaben die gesamte Familie ins Krankenhaus gebracht.

