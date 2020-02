Tödlicher Unfall: Treppe in Rohbau stürzt ein

Paderborn (dpa/lnw) - Beim Einsturz einer Betontreppe in einem Rohbau in Paderborn ist ein 59-jähriger Bauarbeiter eingeklemmt worden und gestorben. Gemeinsam mit Kollegen war er mit der Montage vorgefertigter Treppenteile aus Beton beschäftigt, als er mit dem obersten Treppenelement aus der vierten Etage aus bislang unbekannter Ursache abstürzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Betonteil riss Teile des Treppenhauses bis ins Kellergeschoss mit sich. Ein 57-jähriger Kollege, der auf dem abstürzenden Element gestanden hatte, konnte sich noch an einer Betonkante festhalten und von Kollegen hinaufgezogen werden. Er zog sich Armverletzungen zu, zwei seiner Kollegen erlitten Schocks. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Von dpa