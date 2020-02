Jacques Tilly wrackt Motivwagen ab: Trump und Papst zerstört

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim traditionellen Abwracken hat der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly (56) seine Karnevalsmottowagen aus dem Rosenmontagszug zerstört. Mit der Brechstange legte er am Dienstag Hand an die Donald-Trump- und Papst-Benedikt-Motive, die er mit seinem Team zuvor in monatelanger Arbeit erstellt hatte. «Es ist kein schöner Tag. Es ist schon absurd, wenn man zwei Tage vorher auf jeden Pinselstrich achtet und jedes Loch entfernt und jetzt dann reintritt, als wäre es nur Müll», sagte Tilly am Dienstag. Mittlerweile habe er sich aber daran gewöhnt: «Ich sehe es inzwischen wie ein Koch. Der bereitet auch stundenlang das Essen zu und nach 15 Minuten ist alles im Magen.»

Von dpa