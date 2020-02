Lebensgefährtin verletzt: Ermittlung wegen versuchter Tötung

Bonn (dpa/lnw) - Ein 47-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht zu Dienstag in Bonn seine 35 Jahre alte Lebensgefährtin verletzt zu haben. Nach dem Mann werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts gefahndet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden am Montag in ihrer Wohnung gestritten. «Dieser Streit ist dann immer weiter eskaliert, bis er die Frau bedroht und mit einer Stichwaffe verletzt hat», sagte ein Sprecher der Polizei.

Von dpa