Jubel für schwules Prinzenpaar beim Veilchendienstagszug

Vorbehalte spürten sie nach früheren Angaben in Begegnungen mit ihrem Narrenvolk nicht. Dafür merkten sie aber gerade am Anfang sehr viel Neugier, die sich in der Erkenntnis auflöste: «Ihr seid ja so normal.» Die beiden eingefleischten Karnevalisten eroberten das Narrenvolk - weit über Mönchengladbach hinaus.

So wurde der Veilchendienstagszug für die beiden so etwas wie ein fröhliches, buntes Geleit mit fast 4000 Teilnehmern, 70 Prunkwagen, 30 Tanz- und Funkengarden und 40 Musikkapellen - bevor sich wohl am Aschermittwoch der Karnevals-Blues breit macht.