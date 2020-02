«Alex hat - wie viele andere Spieler auch – ein schlechtes Spiel gemacht. Aber deshalb eröffne ich so wenig eine Torwart-Diskussion, wie ich es nach dem Bayern-Spiel im Fall Markus Schubert getan habe», sagte Wagner der «Sport Bild» (Mittwoch-Ausgabe). «Alex weiß, dass er gut trainieren und dann die Chance nutzen muss, es im nächsten Spiel besser zu machen.»

Ersatzkeeper Schubert, der nach seinen Patellasehnen-Beschwerden am Dienstag voll mittrainierte, hatte Stammkeeper Nübel in dieser Saison bereits in fünf Bundesliga-Partien vertreten. Dabei war Schubert allerdings auch nicht fehlerfrei geblieben.

Nach monatelanger Verletzungspause ist Abwehrspieler Salif Sané am Dienstag ins Training zurückgekehrt. Der Innenverteidiger hatte sich Anfang November beim Spiel in Augsburg eine schwere Knieverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen.