Frau stirbt durch massive Gewalt: Ehemann in Haft

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll das irakische Paar in einen Streit um die vier Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren geraten sein, der dann eskalierte. Es sei nicht die erste Auseinandersetzung gewesen: Die Frau hatte der Staatsanwaltschaft zufolge in der Vergangenheit bereits wegen häuslicher Gewalt Schutz in einem Frauenhaus gesucht. In den vergangenen zwei Wochen habe der Mann sich aber mit in der Wohnung aufgehalten.