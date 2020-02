Laschet: Der Feind der Demokratie steht rechts

Berlin (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat einen harten Kampf gegen Rechtsextremismus angekündigt. «Der größte Gegner für die Demokratie in diesen Tagen steht rechts», sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz am Dienstag in der ZDF-Sendung «Was nun, Herr Laschet». Er ergänzte: «Der Kampf gegen rechts ist das Wichtigste, was die Gesamtgesellschaft und auch die CDU in diesen Tagen leisten muss.»

Von dpa