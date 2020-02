Heinsberger Landrat Pusch: «Nicht in Panik verfallen»

Heinsberg (dpa/lnw) - Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch hat die Bevölkerung nach dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Nordrhein-Westfalen zur Ruhe aufgerufen. «Ich denke, diese Situation erfordert von uns allen etwas Disziplin. Aber wir sollten auch nicht in Panik verfallen», sagte der CDU-Politiker am Mittwochmorgen in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Am Vormittag solle in Düsseldorf mit Ministerien über das weitere Vorgehen beraten werden. «Wir werden Sie über alle weiteren Maßnahmen unterrichten», kündigte er an. «Bitte verbreiten sie keine Falschnachrichten.»

Von dpa