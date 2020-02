Unternehmer beklagen «extreme Engpässe» bei Gewerbegebieten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Unternehmer in Nordrhein-Westfalen beklagen «extreme Engpässe» bei Gewerbe- und Industriegebieten im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die Gemeinden müssten mehr fertig geplante und erschlossene Flächen für die Neuansiedlung und Erweiterung von Betrieben anbieten, forderte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände, Arndt G. Kirchhoff, am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa